‘Thuis’-acteur Ben Van Ostade (Steven) speelt een herkenbare rol: “Mijn beste vriend stierf aan ALS” TK

27 november 2018

12u11

Bron: VRT 0 TV In ‘Thuis’ vertolkt acteur Ben Van Ostade de rol van Steven Lambrechts, de man van Rosa die aan ALS lijdt. Die rol ligt hem na aan het hart, want zijn boezemvriend Carl overleed 10 jaar geleden aan de spierziekte.

“Ik was eigenlijk bij ‘Thuis’ ingestapt met een andere verhaallijn toen ik te horen kreeg dat ze de diagnose ALS in het verhaal zouden schrijven. Dat was wel even slikken”, zegt Van Ostade, die voor het eerst over het verlies van zijn vriend praat. “In het begin vermoedde ik zelfs een soort van complot, maar het bleek puur toeval. Ik ben dan uiteindelijk voor Carl zijn foto gaan staan en om zijn raad gevraagd. Ik geloof dat ik uiteindelijk toch zijn zegen heb gekregen.”

Carl vroeg uiteindelijk euthanasie aan. Of Steven dat in de soap ook zal doen, laat Van Ostade in het midden. “Daar kan ik niet veel over zeggen, maar het is wel zeker dat het einde van Steven er zit aan te komen. ALS-patiënten krijgen met hun diagnose vaak te horen dat ze nog geen drie jaar meer te leven hebben, dat moet de serie natuurlijk respecteren.”

Op 23 december spelen de ‘Thuis’-acteurs en de Belgian Red Flames een potje zaalvoetbal tijdens de Warmste Match. De opbrengst wordt gelijk verdeeld over twee goede doelen van De Warmste Week: de ALS-Liga en Plan International België. Koop hier je tickets.