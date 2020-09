‘Thor’-acteur Chris Hemsworth duikt onverwacht op in tv-show: “Zal ik het weerbericht presenteren?” BDB

12 september 2020

17u16

Bron: Daily Mail 0 TV De kijkers van de Amerikaanse ochtendtalkshow Weekend Today kregen zaterdagochtend een verrassing van formaat voorgeschoteld. Niemand minder dan Chris Hemsworth (37) presenteerde plots het weerbericht. “Zal ik anders alles verkeerd uitspreken?”, grapte de filmster.

De weervrouw van dienst stond klaar om aan haar praatje te beginnen in het Australische dorp Scone toen de acteur plots in de achtergrond opdook. De presentatoren in de studio konden hun ogen niet geloven. “Zal ik anders het weerbericht voor m'n rekening nemen?”, vroeg Hemsworth, die vooral bekend is van z'n rol als Marvel-superheld Thor. “Misschien moet ik gewoon alles fout uitspreken.” Toen de weervrouw na afloop vroeg of hij haar job definitief wou overnemen, bedankte hij toch maar vriendelijk voor het aanbod. “Je doet dit fantastisch”, lachte hij.

Hemsworth verblijft sinds de lockdown in z'n thuisland Australië. Hij was op bezoek in het kleine dorpje Scone om z’n steun te betuigen aan organisaties die zich in de buurt inzetten om dieren in het wild te beschermen. “Het is jaren geleden dat ik nog zoveel tijd in Australië heb doorgebracht”, vertelde hij na z’n grappige intermezzo. “Het was geweldig om zoveel bij m’n gezin te kunnen zijn." Chris is getrouwd met actrice Elsa Pataky (44). Samen hebben ze drie kinderen: India Rose (8) en de 6-jarige tweeling Sasha en Tristan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Onze redactrice sprak met celebs in lockdown - DEEL 6. Chris Hemsworth: “Blij dat ik nu tijd met de kinderen kan doorbrengen, want ik was de voorbije tien jaar amper thuis” (+)

Quarantainetip: jong en oud kan nu mediteren met Chris Hemsworth