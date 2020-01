‘The Witcher’-bedenker Lauren Hissrich na klachten over te veel bloot: “Ik wou net dat ik méér vrouwelijk naakt had gebracht” MVO

30 januari 2020

21u34

Bron: Metro UK 0 TV ‘The Witcher’, de nieuwste fantasyreeks van Netflix - die ook wel eens ‘de nieuwe Game Of Thrones’ wordt genoemd - blijkt een groot succesverhaal voor de streamingzender. Toch hebben kijkers één terugkerend punt van kritiek: er zijn te veel vrouwelijke naaktscènes.

Ondanks een paar gemengde reviews van critici, viel ‘The Witcher’ bij de grote massa wel in de smaak. De lancering van het programma met Henry Cavill (‘Man Of Steel’) in de hoofdrol, zorgde volgens Netflix voor de beste premièredag ooit. Maar liefst 67 miljoen accounts bekeken de reeks ondertussen, en dat is een record voor zo’n korte periode.

Programmamaker Lauren Hissrich kreeg veel lof voor haar herwerking van de bekende ‘Witcher’-boeken en gelijknamige videogame, maar ontving toch zware kritiek over één van haar creatieve keuzes. “Zo - veel - vrouwelijk - naakt”, schrijft iemand op Twitter. “Begrijp me niet verkeerd, het verhaal zit zeker goed, maar ik snap niet waarom Yennefer constant in haar blootje moet rondlopen?” Inderdaad, Anya Chalotra (23) die de hoofdrol van Yennefer vertolkt, is opvallend vaak in bloot bovenlijf te zien. Ook wanneer dat niet strikt noodzakelijk lijkt voor de verhaallijn. De mannen in de serie zijn daarentegen bijna nooit naakt. “Is het nu écht onmogelijk om vrouwelijke fantasy-hoofdrollen te schrijven die kleren dragen?”, gaat een andere twitteraar verder.

Hissrich ziet naar eigen zeggen het probleem niet. “Er zijn vanwege dat specifieke probleem al veel scènes geschrapt”, haalt ze de schouders op. “Zeker in de laatste afleveringen. Als het aan mij had gelegen, had ik liever nog méér vrouwelijk naakt gebracht. Het straalt kracht uit, op een bepaalde manier. Bovendien was er één bepaalde scène waarin Yennefer en twee vriendinnen naakt voor de spiegel terugblikten op hun transformatie. Heksen zoals zij worden omgetoverd tot mooie vrouwen, zie je, terwijl Yennefer vroeger misvormd was. Het was een intiem moment dat haar heel menselijk in beeld bracht, en ik wou dat we die scène hadden kunnen bewaren. Dat had meer betekend voor het verhaal dan het zoveelste gevecht vol actie...”

Dat het programma vrouwonvriendelijk is valt niet echt te zeggen. Naast Lauren Hissrich als vrouwelijke showrunner, zijn ook het merendeel van de schrijvers en medewerkers achter de schermen vrouwen. Bovendien werd het naakte meisje in kwestie, Anya, als eerste gecast. De frontman, The Witcher, werd dus afgestemd op haar, en niet andersom.

