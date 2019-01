‘The Walking Dead’ was in 2018 de populairste serie ter wereld KD

25 januari 2019

16u35

'The Walking Dead' was in 2018 de populairste tv-serie ter wereld. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Parrot Analytics. De populairste serie die niet op analoge televisie wordt uitgezonden, is 'Stranger Things'.

De twee reeksen werden als winnaars aangeduid door het gebruik van data, in tegenstelling tot andere awarduitreikingen wordt er bij deze geen beroep gedaan op een jury of de voorkeursstem van het publiek.

‘The Walking Dead’ vertelt over een nabije toekomst waarin de wereld is overspoeld door zombies. In het vervolg van het negende seizoen moeten de personages na het vertrek van hun leider Rick (een rol van Andrew Lincoln, nvdr.) zichzelf zien te beredderen. ‘Stranger Things’ is een serie vol sciencefiction waarin een hoop kinderen de hoofdrollen voor hun rekening nemen. De reeks betekende het begin van een succesvolle carrière voor onder andere grootverdiener Millie Bobby Brown.