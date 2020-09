‘The Walking Dead’ stopt na elfde seizoen BDB

09 september 2020

20u01

Bron: ANP 0 TV De geruchten deden al langer de ronde, maar het elfde seizoen van ‘The Walking Dead’ wordt nu definitief het laatste. Dat heeft zender AMC bekendgemaakt. Tegelijkertijd is er echter ook goed nieuws voor de fans: na het afscheid komt er een spin-off over de personages Daryl en Carol, vertolkt door Norman Reedus en Melissa McBride.

De elfde reeks zou eigenlijk al eind dit jaar op tv komen, maar de opnames liepen vertraging op door het coronavirus. Nu zal de eerste helft van het laatste seizoen vanaf eind volgend jaar te zien zijn. In 2022 worden de allerlaatste afleveringen dan uitgezonden. Ook de rest van het tiende seizoen van ‘The Walking Dead’ komt vanwege corona later dan gepland op de buis, namelijk vanaf begin volgend jaar.

De titelloze spin-off rond Daryl en Carol moet dan ergens in 2023 op televisie komen. Details over die serie zijn nog niet bekendgemaakt, maar aannemelijk is dat het verhaal zich zal afspelen na de gebeurtenissen in ‘The Walking Dead’. Norman Reedus en Melissa McBride, de enige castleden die al sinds het eerste seizoen in de reeks te zien zijn, zullen namelijk ook hun opwachting maken in de spin-off.