‘The Walking Dead’ krijgt een tweede spin-off KD

02 maart 2019

14u35

TV 'The Walking Dead' krijgt na 'Fear The Walking Dead' nog een spin-off. Zender AMC meldt dat de reeks al in productie is. Wanneer de reeks op het scherm moet komen, is nog niet duidelijk.

‘The Walking Dead’ telt momenteel negen seizoenen. De spin-off ‘Fear The Walking Dead’ bestaat ondertussen al uit vier seizoenen. Toch zijn de verhaallijnen nog niet op, aldus het team achter de reeks, want er komt nog een spin-off over de zombiereeks. De series, die op het scherm kwamen in 2010 en 2015, krijgen er naar alle waarschijnlijkheid in 2020 een broertje bij. “We hebben creatieve mensen ingehuurd die verhalen hebben gepitcht voor een nieuwe serie. We voelen ons ontzettend goed over ontwikkeling daarvan”, klinkt het bij de zender die de nieuwe spin-off mag uitzenden. Meer details over de reeks zijn er voorlopig nog niet.