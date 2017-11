'The Walking Dead' gaat nog 50 jaar verder MVO

15u15 0 AP The Walking Dead TV Amerikaanse zender AMC is niet van plan om haar zombies te laten sterven. De hitserie 'The Walking Dead' zit ondertussen al aan haar achtste seizoen, en dat zal blijkbaar absoluut nog niet het laatste zijn. Het netwerk liet zopas weten dat het nog zeker 50 jaar wil doorgaan met de reeks.

AMC wil op die manier concurreren met andere langlopende franchises zoals 'Doctor Who' en 'Star Trek'. Het verhaal over de weinige overlevenden die terug een maatschappij op proberen te bouwen na de uitbraak van een zombievirus, leent zich in ieder geval wel tot dat concept. Het is gebruikelijk dat personages die al verschillende seizoenen meedraaien in de reeks plots te laten sterven. "Dat is net wat de show zo spannend maakt," klinkt het bij de programmamakers. "Alles kan gebeuren."

Oneindig doorgaan met een tv-show lijkt wel een trend geworden: Eerder deze week liet Lucasfilm weten dat ze nog 10 jaar willen doorgaan met de 'Star Wars' films. En ook HBO pareltje 'Game of Thrones' krijgt maar liefst vijf spinoffs eens de originele serie tot een conlcusie komt.