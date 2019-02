‘The Walking Dead’-acteur hoopt op rol van Aragorn in nieuwe ‘Lord Of The Rings’-serie MVO

27 februari 2019

15u32

Bron: Metro UK 0 TV ‘The Walking Dead’-acteur Tom Payne, die de rol van Jesus speelde in de serie maar ondertussen al aan een gruwelijk einde kwam, hoopt op de rol van Aragorn in de nieuwe Amazon Prime-reeks over ‘Lord Of The Rings’.

Payne liet zich in een recent interview ontvallen dat hij niet van plan is om zijn lange lokken, die hij onderhield voor ‘The Walking Dead’, af te knippen. En daar heeft hij een goede reden voor: “Niet veel acteurs hebben zulk haar. Amazon Prime is momenteel kandidaten aan het zoeken om Aragorn te spelen, en streamingsite Hulu wil een serie maken rond ‘Interview With The Vampire’. Dat zijn allemaal goede jobs waarbij lang haar een pluspunt is. Voor het eerst haal ik de schaar dus nog niet boven.”

De serie zal gaan over de periode vóór Aragorn Frodo en de rest van de erg beroemde ‘fellowship’ leerde kennen. In de originele trilogie van films werd de rol van Aragorn gespeeld door Viggo Mortensen, die dit jaar genomineerd was voor een Oscar dankzij zijn rol in ‘Green Book’.

De nieuwe ‘Lord Of The Rings’-serizal waarschijnlijk te zien zijn vanaf 2020.