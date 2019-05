‘The Voice van Vlaanderen’ strikt Duncan Laurence en popster Ava Max voor de finale KD

22 mei 2019

11u21

Bron: Qmusic 1 TV Naast 4 topfinalisten krijgt The Voice van Vlaanderen vrijdag ook hoog internationaal bezoek. Duncan Laurence, die afgelopen weekend Nederland naar de overwinning zong op het Eurovisiesongfestival, brengt in de finale voor het eerst opnieuw zijn winnende act op tv. Dat maakte hij vanochtend zelf bekend aan Sam, Wim en Heidi in de ochtendshow van Qmusic.

Duncan nam 5 jaar geleden zelf deel aan de Nederlandse versie van ‘The Voice’. Coach Ilse DeLange, die nu de pannen van het dak zingt in ‘Liefde voor Muziek’, nam hem toen onder de arm en hij schopte het tot de halve finale. Voor Duncan is het dus extra speciaal om nog eens op een podium van ‘The Voice’ te staan. “Ik heb zelf mooie herinneringen aan ‘The Voice’, het gaat leuk zijn om die sfeer nog eens opnieuw te beleven”, zei hij.

Nog meer internationaal talent is er vrijdag bovendien van de Amerikaanse popster Ava Max, die vorig jaar doorbrak met ‘Sweet But Psycho’. Zij brengt in de finale een medley van haar grootste hit en het recente lied ‘So Am I’.