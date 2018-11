‘The Voice Kids’ nadert ontknoping: wat is er geworden van de vorige winnaars? KD

23 november 2018

15u59 2 TV Vanavond weten we eindelijk wie ‘The Voice Kids’ wint. De winnares krijgt een eigen single en 10.000 euro. Eeuwige roem zit daarentegen niet in het prijzenpakket, want wie herinnert zich deze winnende kinderstemmetjes nog?

Mentissa Aziza (19)

Mentissa was 15 toen ze het eerste seizoen van ‘The Voice Kids’ won. De ‘poulain’ van Natalia bracht meteen een cover van ‘I’ve Got The Music In Me’ uit als eerste single, maar daarna werd het stil rond het zangeresje. Af en toe covert Mentissa nog eens een nummer op Instagram, maar daar blijft het dan ook bij. Ze focust zich nu op haar studies en engageerde zich tijdens de verkiezingen in Denderleeuw voor de Lijst van de Burgemeester. In tegenstelling tot in ‘The Voice Kids’ haalde ze in die verkiezing niet genoeg stemmen.

Jens Dolleslagers (17)

In het eerste seizoen van ‘The Voice Kids’ draaide geen enkele coach zich voor Jens om. Een jaar later won de toen 14-jarige knaap dankzij de coaching van nieuwkomer Slongs. Hij bracht al snel een eerste single ‘Troostprijs’ uit, maar brak geen potten. De krullenbol stond in 2016 ook als model voor de camera van kledingmerk CKS. Sindsdien is het ook rond Jens stil. De knaap focust zich nu op zijn muzikale studies, al treedt hij in de zomermaanden wel nog steeds op.

Katarina Pohlodkova (14)

Katarina, die vorig jaar de finale van ‘The Voice Kids’ won, heeft voorlopig het minste last van de vergeetput. Hoewel ze de hitparades niet bombardeert, wist de tiener enkele maanden geleden toch een platendeal bij Universal te scoren en bracht daar de single ‘The Girl That Let You Go’ uit. “Er wordt al aan andere nummers gewerkt”, liet ze toen weten. Eerder bracht ze zelf ook al twee eigen nummers uit op YouTube, en werd haar cover van ‘I Have Nothing’ na haar tv-avontuur als single uitgebracht. Maar ook hier blijft het grote succes uit.