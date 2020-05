‘The Voice Kids’ komt terug met live publiek en ander stemsysteem BDB

28 mei 2020

07u28

Bron: NB 1 TV De laatste afleveringen van De laatste afleveringen van ‘The Voice Kids’ worden ingeblikt met een live publiek. VTM heeft ook een alternatief stemsysteem bedacht om een winnaar aan te duiden. Dat vertelt creatief directeur Davy Parmentier in Het Nieuwsblad.

Corona zette ook de opnames van ‘The Voice Kids’ op pauze. De laatste afleveringen moesten nog ingeblikt worden toen de lockdown van kracht ging. Intussen heeft zender VTM een plan van aanpak klaar. Normaal wordt de finale van de talentenjacht telkens vooraf opgenomen en kunnen mensen in het publiek stemmen op hun favoriet. Bij de huidige opnames kunnen door de 1,5 meter-maatregel echter minder mensen plaatsnemen in de zaal.

“We gaan daarom werken met honderd mensen die thuis meekijken naar de opname via een videosysteem”, legt creatief directeur Davy Parmentier uit in Het Nieuwsblad. “Die groep mensen, samen met het beperkte publiek dat in Vilvoorde aanwezig mag zijn, zou dan toch voldoende zijn om een uitslag te bekomen.” Voor het publiek wordt in de eerste plaats gekeken naar de familieleden van de kandidaten.

Vanaf midden juni zal er ook opnieuw aan de andere reeksen van ‘The Voice’ gewerkt. Zo waren eerder dit jaar ook opnames opgestart van ‘The Voice Senior’ en ‘The Voice van Vlaanderen’. Wanneer die shows allemaal op het scherm komen, is nog niet duidelijk.

