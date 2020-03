‘The Voice Kids’-kandidate Anouk Kellens (14) verliest mama in dodelijk ongeval MVO

06 maart 2020

16u07 107 TV Anouk Kellens (14), die deelneemt aan VTM-programma ‘The Voice Kids’, heeft vandaag haar mama verloren in een dodelijk ongeval dat plaatsvond in Diepenbeek.

VTM communiceerde vanmiddag het trieste nieuws over het overlijden van Melanie Taildeman, de mama van Anouk. Melanie raakte vanochtend betrokken bij een dodelijk ongeval in Diepenbeek. “VTM en de makers, hosts en coaches van ‘The Voice Kids’ betuigen hun medeleven aan de hele familie en wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies”, klinkt het in een statement.

Anouk is vanavond samen met haar mama en papa te zien in de vijfde aflevering van ‘The Voice Kids’. In overleg met de familie werd beslist om deze aflevering uit te zenden zoals gepland, als eerbetoon aan het getroffen gezin. Anouk zingt vanavond het liedje ‘Let It Be’ van The Beatles.