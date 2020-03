‘The Voice Kids’-kandidate Anouk Kellens (14) verliest mama in dodelijk ongeval, Vlaanderen rouwt mee MVO

06 maart 2020

16u07 972 TV Anouk Kellens (14), die deelneemt aan VTM-programma ‘The Voice Kids’, heeft vandaag haar mama verloren in een dodelijk ongeval dat plaatsvond in Diepenbeek.

VTM communiceerde vanmiddag het trieste nieuws over het overlijden van Melanie Taildeman, de mama van Anouk. Melanie raakte vanochtend betrokken bij een dodelijk ongeval in Diepenbeek. “VTM en de makers, hosts en coaches van ‘The Voice Kids’ betuigen hun medeleven aan de hele familie en wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies”, klinkt het in een statement.

Anouk is vanavond samen met haar mama en papa te zien in de vijfde aflevering van ‘The Voice Kids’. In overleg met de familie werd beslist om deze aflevering uit te zenden zoals gepland, als eerbetoon aan het getroffen gezin. Anouk zong vanavond het liedje ‘Let It Be’ van The Beatles, en mocht door naar de volgende ronde. Ze voegde zich bij het team van een enthousiaste Laura Tesoro, die erg blij was dat ze Anouk kon aanwerven. Laura reageerde na de uitzending via Instagram: “Welkom bij het team, Anouk, we zijn er voor je."

Ook Sean Dhondt, die eigenlijk de grote favoriet van Anouk was maar zich niet omdraaide, heeft via Instagram gereageerd op het overlijden. “Verschrikkelijk dit”, schrijft hij. “Veel sterkte, liefste Anouk en familie.”

Ook Frank, de vader van Anouk, trok naar sociale media met een boodschap. “Wat vandaag een fijne dag moest worden, waar we allemaal naar uitkeken en naar toegewerkt hadden is door een stom ongeval de slechtste dag van mijn leven geworden. Je zit in ons hart, Melanie, en ik zal nog veel aan je oren zagen...”

Niet alleen de familie en vrienden van Melanie, maar ook tv-kijkend Vlaanderen leeft mee. Op Twitter regent het steunbetuigingen aan de jonge Anouk en de andere nabestaanden van haar mama. Daarnaast zijn ze onder de indruk van de knappe auditie van de tiener, die in het licht van de recente gebeurtenissen nog harder binnenkomt. “Enorm hard toch die auditie van Anouk zo zien!”, klinkt het. “Hoe je mensen daar nog gelukkig ziet terwijl ze intussen op dag van de uitzending door het noodlot getroffen zijn... Eén vingerknip, zo snel kan het gedaan zijn...”

