'The Voice Kids' is terug en hoe! Herbeleef hier alle eerste audities van het nieuwe seizoen TDS

14 september 2018

22u34

Bron: VTM 12 TV Vanavond was het eindelijk zover: een nieuwe lading juniors tussen 7 en 14 jaar stapte het podium van ‘The Voice Kids’ op om indruk te maken met louter hun stem. Dat het kleine grote talentjes zijn, werd juryleden Sean Dhondt, Laura Tesoro, Gers Pardoel en de meiden van K3 meteen duidelijk. Herbeleef hier de audities.

De allereerste Blind Audition dit seizoen en wat voor één! Kato doet wat van haar wordt verlangt en zingt haar eigen versie van het lied 'Something Just Like This' van The Chainsmokers en Coldplay.

Lisa, de jongste deelnemer van dit seizoen, brengt 'Domino' van Clouseau, het favoriete nummer van haar papa. Is die schattigheid genoeg om de coaches te doen drukken op de knop?

Emma kiest voor een lied uit de oude doos! De engelenstem van Emma in combinatie met 'Dream A Little Dream Of Me' van Doris Day zorgt voor kippenvel bij het volledige publiek. Welke coach wil deze zangeres niet in haar team?

Ricardo covert 'How Am I Supposed To Live Without You' van Michael Bolton en pakt coach Marthe helemaal in! De coaches kunnen niet anders dan allemaal draaien voor dit stoere zangtalent.

Eva volgt mama's voorbeeld en brengt een prachtige cover van Feist's 'My Moon My Man'. Een prachtige zangstem die de coaches niet kunnen laten liggen!

De sfeer zit er meteen in wanneer Maëlle 'Wings' van Little Mix aansnijdt! Welke coach neemt deze diva mee naar de Battles?

Lindsy tovert 'Let It All Go' van Birdy uit haar hoed. "Ik ben in shock, makker" is haar reactie na haar prachtige performance. Maar welke coach wil haar in het team?

Prachtig, zuiver en fenomenaal. Het zijn synoniemen voor deze Blind Audition waarin Indy Anne Hathaway's 'I Dreamed A Dream' brengt. Welke coach wint het pittige gevecht voor deze zangeres?

Axelle covert 'Heavy' van Anne-Marie en dat zorgt ervoor dat de emoties hoog oplaaien! Wie draait voor deze hemelse zangstem?

Mathias wil doorstoten naar de Battles met het nummer 'Attention' van Charlie Puth. Weet hij de coaches om zijn vinger te draaien met zijn rustige zangstijl?

Geen idee wie het meeste ingepakt werd tijdens deze Blind Audition. De ouders van Jade of onze coaches, maar één dingen weten we alvast zeker: wat een prachtige cover van Dua Lipa's 'Homesick'!