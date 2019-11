‘The Voice Kids’ houdt dit jaar nog audities, en dit is de jury MVO

28 november 2019

06u49 0 TV Volgend jaar komt het nieuwe seizoen van ‘The Voice Kids’ pas op VTM, maar de audities voor het programma worden dit jaar nog in december gehouden.

Die audities gaan door op woensdag 18, zaterdag 21 en zondag 22 december. Minderjarige toekomstige supersterren kunnen dan hun kans wagen voor de jury. Die bestaat uit dezelfde opstelling als het vorige seizoen: Sean Dhondt, Laura Tesoro, Gers Pardoel en de meisjes van K3 staan weer paraat om hun favorieten uit te kiezen.

