‘The Voice Kids’-favoriet Justin gaat niet zweven: “Zelf ben ik niet zo zeker over mijn stem” Jacob De Bruyne

13 maart 2020

00u00 12 TV Een primeur vanavond in 'The Voice Kids'. Voor het eerst strijden de doorgestoten kandidaten tegen elkaar in een heuse 'knock-out'-ronde in plaats van in onderlinge battles. Een van de favorieten daarin is de 14-jarige Justin, die tijdens de 'Blind Auditions' de coaches van hun sokken blies met een nummer van Billie Eilish. "Mezelf inschrijven had ik nooit gedurfd."

Na vijf rondes met Blind Auditions treedt een nieuwe fase aan in 'The Voice Kids'. In de Knockouts zingen per team drie talenten een opgelegd nummer. Diegene die het meest indruk maakt op zijn teamcoach stoot door naar de halve finale.

Vijftien kandidaten komen vanavond aan bod en daarbij wordt het misschien wel het meest uitkijken naar de 14-jarige Justin uit het team van Laura Tesoro. In de voorronde zorgde de tiener uit het Brabantse Linter voor een staande ovatie bij het publiek en de coaches met zijn versie van 'Lovely' van Billie Eilish. "Ik ben sprakeloos", kreeg Gers Pardoel nog net uit zijn strot. "Ik schoot vol, weet jij wel hoe goed je bent?", vroeg Sean Dhondt aan een verdwaasde Justin. Maar het was uiteindelijk Laura Tesoro die hem kon overtuigen. "Wat jij kan is onwaarschijnlijk", zei ze. "Het was ware kunst, gewoonweg prachtig."

Voor Justin is het ook na die audities nog even bekomen van zoveel lof. "Ze draaiden alle vier en er werd echt voor me gestreden, dat was heel bijzonder", blikt hij terug. "De reden waarom ik uiteindelijk voor Laura koos, is omdat ze zelf aan 'The Voice van Vlaanderen' heeft meegedaan. Ze weet wat zo'n wedstrijd inhoudt, maar ik ben ook gewoon fan van haar muziek. Het is sowieso even wennen als zo'n bekende mensen zo lief voor je zijn."

Karaoke op YouTube

Justin had voordien nog nooit op een podium gestaan, het was zijn mama die hem inschreef. "Mezelf inschrijven had ik nooit gedurfd", vertelt Justin. "Ik ben niet zo zelfzeker en al zeker niet over mijn stem. Wanneer ik alleen ben op mijn kamer zing ik wel veel, met de karaokeversies van nummers op YouTube. Meestal rustige songs, dat past het best bij me, denk ik."

Justin zit net als alle andere deelnemers nog gewoon op school. In Zoutleeuw studeert hij Moderne Wetenschappen en ook daar zijn ze enthousiast. "Mijn vrienden wisten niet dat ik zing, dus zij verschoten na de uitzending heel erg", aldus Justin. "Als ze aan me vragen om te zingen, weet ik niet goed wat ik moet doen. Meestal komt de juf dan tussen en zegt ze dat ze me niet kunnen verplichten. (lachje)"

Vier miljoen views

De auditie van Justin leidt ondertussen een eigen leven op YouTube, zijn video werd er al bijna vier miljoen keer bekeken. "Daar ben ik echt van geschrokken", zegt Justin. "En ook daar zijn de commentaren allemaal positief. Daar ben ik best trots op. Waar ik nog van droom? Samen zingen met een grote zangeres als Billie Eilish."

Door het coronavirus werd intussen trouwens beslist om de opnames van 'The Voice Kids' van komende zondag uit te stellen. Er wordt naar een nieuwe datum gezocht.

'The Voice Kids': vrijdag om 20.35 uur op VTM.