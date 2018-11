‘The Voice Kids’-concurrenten Ebe en Kyle zijn goede vrienden naast het podium: “We gunnen elkaar de overwinning” SC/MV

16 november 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Met Ebe (14) en Kyle (14) blijven maar twee jongens meer over in de halve finales van ‘The Voice Kids’. En het zijn dan nog schoolgenoten ook. “Concurrentie? Onze band is alleen maar sterker geworden”, vertelt Ebe in Dag Allemaal.

De spanning is stilaan te snijden, nu het echt om de knikker begint te gaan in ‘The Voice Kids’. Spannend detail: in de halve finales kruisen dit jaar ook twee echte vrienden de degens. Kreeg atleet Kyle eerder al het verlossende antwoord van coach Laura na z’n puike battle, dan is nu ook ‘kleinkunstenaar’ Ebe dankzij K3 sinds vorige vrijdag zeker van een plekje in de halve eindstrijd. De twee jongens zullen letterlijk hun mannetje moeten staan tussen al het vrouwelijke geweld. Een front vormen zal geen enkel probleem zijn. “Ebe en ik zijn al twee jaar bevriend én zitten bij elkaar op school”, aldus Kyle.

Jullie lachen samen wellicht heel wat af?

Kyle: “Het is ontzettend fijn om dit avontuur samen met een goede vriend te beleven, ja. We gaan soms zelfs samen naar de repetities van ‘The Voice’, handig!”

(lees verder onder de foto)

Toch zijn jullie op het podium concurrenten van elkaar. Is dat op school ook zo?

Ebe: “Nee hoor, het is niet dat er twee kampen zijn of zo. Iedereen vindt het leuk dat we zo ver zijn ­geraakt.”

Kyle: “We worden inderdaad normaal behandeld. Op de lagere school werd ik wel gepest, omdat een jongen blijkbaar niet mag zingen en dansen. Belachelijk. Ik zette dan een grote mond op.”

Ebe: “Dat ken ik. In plaats van te voetballen, jongleerde of zong ik liever. Maar dat is niet cool en dan word je gepest. Och, onze vriendschap is er alleen maar sterker door geworden.”

(lees verder onder de foto)

Jullie gunnen elkaar de ­overwinning, dus?

Kyle: “Zeker en vast! (lacht) In Ebes geval zou dat bewijzen dat je ook in het Nederlands succesvol kan zijn.”

Ebe: “Da’s waar. Maar Kyle maakt ook kans, hoor. Zo hoog zingen... Dat doet niemand hem na.”