'The Voice Kids' begint vanavond aan battles: Gers in tranen, Sean rockt volle gas

26 oktober 2018

00u00 0 TV 'The Voice Kids' is klaar om vanaf vanavond een versnelling hoger te schakelen met de Battles. Daarin sturen K3, Sean Dhondt, Gers Pardoel en Laura Tesoro telkens drie stemmen uit hun team het podium op om mét, maar ook tégen elkaar te strijden. De inzet is hoog, want per trio krijgt er immers maar één iemand een ticket voor de halve finale. Coaches Gers en Sean geven tekst en uitleg bij wat we vanavond te zien krijgen.

Sean: "Straf hoe die kids in het diepe gesmeten worden"

Team Sean mag vanavond de allereerste Battle-aflevering openen. Daarbij zullen Nathan (11), Elisabeth (14) en Eva (10) het tegen elkaar opnemen met 'Feel It Still' van Portugal. The Man.

"Je merkt dat de kinderen steeds beter beseffen wat de inzet is", aldus Sean. "Ik probeer er als coach in de eerste plaats voor te zorgen dat het leuk is. Ik probeer hen te helpen met alle vragen die ze hebben. Ik druk hen ook voortdurend op het hart dat er geen domme vragen zijn. Ze weten ook dat ik het beste met hen voorheb. Want hoe je dat ook draait of keert: ze worden toch echt in het diepe gesmeten, hé. Ik ben zelf op vroege leeftijd met muziek begonnen, maar ik had het voordeel dat ik dat in mijn comfortzone mocht doen. Ik hoefde niet direct op een podium te staan met al die camera's erop gericht."

Sean weet als coach perfect wat hij wil. "Ik wil vooral interessante battles brengen. En daarbij hoop ik natuurlijk dat mijn kids met een blij gevoel van het podium stappen", klinkt het. "Dat gezegd zijnde: ik ben nu ook al even coach. Het zou fijn zijn als één van mijn pupillen met de overwinning naar huis gaat. (lacht)"

Gers: "Hartstikke emotioneel"

Voor Gers is de eerste Battle-aflevering wel erg emotioneel. Hij vraagt aan Joséphine (10), Lindsy (14) en Louise (14) om 'Dream On' te brengen van Aerosmith. Dat nummer heeft een speciale betekenis voor hem, omdat Gers het vaak hoorde nadat z'n mama was gestorven. Het leidde er dan ook toe dat Gers z'n tranen niet kon bedwingen tijdens de song. "Ik heb dat nummer leren kennen door een skatevideo", vertelt hij. "De boodschap dat je moet blijven dromen, dat raakte bij mij een gevoelige snaar. Je gelooft het misschien niet, maar ik ben best wel een emotionele jongen... Dat ik een traantje moest wegpinken toen die drie toppers op het podium stonden: ik kón gewoon niet anders, begrijp je? Ze hadden het zo mooi gebracht."

"Ik kan sowieso ook zeggen dat alle stemmen uit mijn team in de battles boven zichzelf uitstijgen. Ik vind het dan ook moeilijk om te beslissen wie ik naar huis ga sturen. Ze zijn allemaal top!"

Gers geniet ervan om te coachen, zo zegt hij zelf. "Het ligt gewoon in mijn aard. Ik vind het geweldig om mensen te helpen en raad te geven. En als ik daar zo'n bende getalenteerde kinderen mee kan helpen: nou, graag."

En intussen bij de dames...

Tijdens de battle van team Laura moeten Emma (11), Lauren (14) en Mamy (14) een feestje bouwen met 'Rain' van The Script. Daarbij is inleving van cruciaal belang. Gouden tip van Laura: "Doe alsof hulpcoach Wouter, de liefde van je leven, je heeft verlaten en zing het nummer voor hem."

En bij K3 zorgen niet één, maar twee battles voor vuurwerk. Zo brengen Helena (13), Mary (12) en Axelle (14) 'Born This Way' van Lady Gaga. Kylan (9), Luca (9) en Jools (11) brengen dan weer 'En Dans' van Clouseau. Voor Kylan - die tijdens zijn Blind Audition werd uitgeroepen tot "mini André Hazes" - een hele uitdaging. Hij moet vanavond bewijzen dat hij ook zonder Amsterdams accent z'n mannetje kan staan.

'The Voice Kids'

VTM 20.40 uur