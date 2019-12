‘The Voice’-kandidaat Yoeri brengt twee jaar na deelname zijn debuutsingle uit Redactie

09 december 2019

06u00 0 TV Yoeri Mellaerts, de zingende militair die in 2017 meedeed aan ‘The Voice van Vlaanderen’, heeft zijn debuutsingle uitgebracht. “Ik heb ‘Niemand op de baan’ geschreven vanuit mijn eigen ervaringen”, zegt de toenmalige poulain van Bart Peeters.

Twee jaar geleden wist Yoeri televisiekijkende vrienden en vijanden nog te verbazen met zijn rauwe, doorleefde stem. De militair werd zelfs vergeleken met stoere rockers zoals ‘Pearl Jam’-frontman Eddie Vedder, maar dat leverde hem helaas net geen plekje in de finale op. “Geen ramp hoor, want ik ben ‘The Voice van Vlaanderen’ sowieso erg dankbaar”, klinkt het. “Het is door mijn deelname aan dit programma dat ik pas besefte hoe goed ik me voel als ik kan zingen. Ik ben in eerste instantie aan de slag gegaan als zanger bij een coverband, maar het kriebelde om mijn eigen nummers te brengen. Ik heb na ‘The Voice van Vlaanderen’ wel enkele aanbiedingen gehad, maar dat voelde nooit juist. En uiteindelijk merkte ik dat ik me het prettigste voelde als ik mijn eigen, zelfgeschreven teksten in het Nederlands kon zingen. Om dat te realiseren, heb ik mogen samenwerken met de producer van Tourist LeMC.”

Het resultaat van die samenwerking werd ‘Niemand op de baan’, dat vanaf nu te beluisteren is op Spotify. “Dat nummer gaat over een periode waarin ik niet zo goed in mijn vel zat”, legt Yoeri uit. “Ik dronk toen heel veel en had donkere gedachten. Maar op een bepaald moment besefte ik ook dat ik moest doorbijten, al was het maar voor mijn zoon en dochter.”

Later deze week komt ook Yoeri’s tweede nummer, ‘Kleine man’, uit op het streamingplatform. “Dat lied heb ik geschreven voor een ex-collega. Zijn zoontje had kanker, waar hij uiteindelijk op vierjarige leeftijd aan overleden is. Dat verhaal heeft me heel erg aangegrepen. Voor mij is muziek echt een manier om mijn gevoelens een plaats te geven. En als mensen daar iets aan hebben, dan ben ik een tevreden man.”

Het nummer kan je hier beluisteren.