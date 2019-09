‘The Voice’-finalist Wannes staat z’n coach Koen Wauters bij in ‘Wat een Jaar!’ KD

28 september 2019

08u30 1 TV Wannes Lacroix (16) schitterde in het afgelopen seizoen van ‘The Voice van Vlaanderen’, waar hij een verdienstelijke tweede plaats behaalde, maar sindsdien was het opvallend stil rond de zanger. Vanavond duikt hij weer op bij VTM in het programma ‘Wat een Jaar!’ aan de zijde van z’n coach Koen Wauters. Wannes zal er zingen als één van de Drie Tenoren.

In de aflevering van ‘Wat een Jaar!’ die vanavond op het kleine scherm verschijnt, keert VTM terug naar het jaar 1995. Naast centrale gasten Sam Gooris en Christoff, zijn vaste gezichten Koen Wauters, Nathalie Meskens en Jonas Van Geel ook van de partij. Om de muziek van 1995 nog eens vanonder het stof te halen, doet Koen een beroep op Wannes. Samen met Nathalie Meskens en Jonas Van Geel mag de jongen in de huid kruipen van de Drie Tenoren. Dat was een gelegenheidsformatie bestaande uit de operatenoren Plácido Domingo, José Carreras en Luciano Pavarotti. Ze wagen zich aan drie hits in ‘Google translate-Italiaans’, met jolige resultaten als gevolg.

Fans van Wannes kunnen de tiener binnenkort, op 22 december, ook aan het werk zien in ‘The Christmas Show’ van Deep Bridge. De tweede editie van de kerstshow vindt dan plaats in de Lotto Arena. Wannes mag er het podium delen met onder andere André Hazes, Christoff, Belle Perez en ‘Ghost Rockers’-actrice Tinne Oltmans.