‘The Umbrella Academy’ op Netflix krijgt een tweede seizoen MVO

27 februari 2019

15u46 0 TV ‘The Umbrella Academy’, de Netflix-reeks die gebaseerd is op de graphic novels van My Chemical Romance-zanger Gerard Way, krijgt een tweede seizoen.

Slechts enkele weken na de lancering van het eerste seizoen maakte streamingplatform Netflix bekend dat ‘The Umbrella Academy’ hernieuwd is. De reeks, die werd gemaakt in samenwerking met Gerard Way en graphic novel-illustrator Gabriel Bá, zal later dit jaar al aan nieuwe opnames beginnen. Die zullen plaatsvinden in het Canadese Toronto.

Bedenker Way onthulde na het enorme tv-succes dat enkele van de personages gebaseerd zijn op het karakter van zijn voormalige bandleden uit My Chemical Romance. De punkgroep was erg bekend in de jaren 2000, met nummers als ‘The Black Parade’ en ‘I Don’t Love You’. “In een band zitten voelt net zoals deel uitmaken van een disfunctionele familie”, legt hij uit. “Ik moest mijn inspiratie dus niet ver gaan zoeken.”

Wanneer het nieuwe seizoen beschikbaar zal zijn op Netflix is nog niet bekend.