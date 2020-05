‘The Umbrella Academy’ op Netflix keert terug in juli MVO

18 mei 2020

20u10 0 TV Netflix heeft zopas de releasedatum van een nieuw seizoen ‘The Umbrella Academy’ aangekondigd. De superheldenreeks gebaseerd op de gelijknamige graphic novels was een groot succes op het streamingplatform.

Slechts enkele weken na de lancering van het eerste seizoen maakte Netflix al bekend dat ‘The Umbrella Academy’ hernieuwd is. Nu weten we eindelijk ook vanaf wanneer. De reeks, die werd gemaakt in samenwerking met bedenker Gerard Way en graphic novel-illustrator Gabriel Bá, zal vanaf 31 juli opnieuw te zien zijn. Dat maakte de cast bekend vanuit hun eigen woonkamer, gezien ook zij vastzitten tijdens de quarantaine.



