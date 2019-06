‘The Sky Is The Limit’ komt terug, maar zonder Michel Van den Brande: “Ja, ik ben ontgoocheld” Redactie

19 juni 2019

06u00

Bron: TvF 0 TV Michel Van den Brande, Willy Naessens, Jan Kriekels, Philip Cracco, Dave Wauwermans... Allemaal hebben ze hun bekendheid te danken aan ‘The Sky Is the Limit’. Maar geen van hen keert terug in het vijfde seizoen dat volgend jaar zal worden uitgezonden. Tv-maker Peter Boeckx heeft voor andere rijke Vlamingen gekozen, zo weet weekblad TV Familie.

“Niet omdat ik met iemand van de vorige seizoenen in ruzie lig”, zegt hij. “Maar hun verhalen zijn verteld, en ik wil graag met ‘The Sky Is the Limit’ doorgaan. Vandaar dus deze vernieuwingsoperatie.”

Genoeg spektakel?

“Ik was niet echt verrast door het nieuws dat er nieuw seizoen komt”, zegt Michel Van den Brande. “Peter had me er al over ingelicht. Ik ben benieuwd of die nieuwe gezichten óók voor spektakel zullen zorgen... Och ja, wij hebben onze portie tv-bekendheid gehad zeker?”

Je bent niet enigszins ontgoocheld omdat je deze keer niet bent gevraagd?

Toch wel. Ik geef dat eerlijk toe. Weet ge trouwens dat Peter Boeckx nog heel veel beeldmateriaal van mij over heeft van vorige seizoenen? Beelden die nooit zijn uitgezonden. Zoals van mijn verjaardag in de Carré. Dat was nogal wat!

Die beelden zullen we dus nooit te zien krijgen.

Kijk, Peter beslist natuurlijk wie en wat in zijn programma komt. Van mijn nieuwe leven als grootvader had hij voor het volgende seizoen mooie beelden kunnen maken. Maar ja, er zullen wel kijkers zijn die de oude gezichten, waaronder dat van mijzelf, een beetje beu zijn...

Jij bent één van de bekendste ‘The Sky Is the Limit’-figuren. Dat heeft je als zakenman wellicht geen windeieren gelegd.

Ik was in drie van de vier seizoenen te zien, en inderdaad: daardoor zijn voor mij veel deuren opengegaan. Maar pas op: er zijn er ook dichtgegaan. Omdát ik bekend ben van tv. Hoe dan ook, het was heel goeie reclame voor mijn bedrijf Kontrimo. Daar ben ik Peter Boeckx enorm dankbaar voor. En heel tof: ik heb aan hem nu een goeie vriend. Ook dat is heel mooi meegenomen.