‘The Sky Is The Limit’-gezicht Frederik Laeremans overwon teelbalkanker: “Ik werk nu nog harder” BDB

28 januari 2020

Na drie jaar afwezigheid maakt de reportagereeks ‘The Sky Is The Limit’ op woensdag 29 januari zijn comeback op VIER. Maker Peter Boeckx gunt de kijker opnieuw een exclusieve blik op de levens van succesvolle landgenoten voor wie de bomen tot in de hemel groeien. In het kersverse seizoen maken ondernemers zoals Michel Van den Brande, Willy Naessens en Jan Kriekels plaats voor een heleboel nieuwe gezichten. De 32-jarige bedrijfsleider Frederik Laeremans bijvoorbeeld. En die heeft de voorbije jaren al veel watertjes doorzwommen. In 2016 werd bij de man namelijk teelbalkanker vastgesteld. “Toen ontdekte ik pas wie m’n echte vrienden waren. Of ik nu meer van het leven geniet? Ik ben eigenlijk nog harder beginnen werken”, vertelt de ondernemer.