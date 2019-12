Exclusief voor abonnees ‘The Simpsons’ worden 30 - Deel 2: Erwin werkte als enige Vlaming mee aan ‘The Simpsons’: "Dankzij mij heeft Matt Groening het nu over 'Belgian fries'" DBJ

17 december 2019

00u00 12 TV Precies dertig jaar geleden werd de allereerste aflevering van 'The Simpsons' uitgezonden. Een bijzondere dag in de geschiedenis van Amerika's langst lopende reeks, maar ook een beetje voor Erwin Van Pottelberge (49). Hij is de enige Vlaming die ooit meewerkte aan de iconische animatieserie. "Of ik er rijk van ben geworden? In ervaringen zeker."

Meer dan 670 afleveringen verschenen er al van 'The Simpsons'. De reeks uit de koker van bedenker Matt Groening is daarmee de langst lopende Amerikaanse primetimeserie aller tijden. Het aantal prijzen dat Homer en co. binnenreven, is intussen al lang niet meer te tellen, net als het aantal beroemdheden dat zijn stem aan een personage verleende, of de hoeveelheid dollars die televisiezender Fox met de reeks verdiende.

Homer, Marge, Bart, Lisa en Maggie waren in 1987 voor het eerst te zien in de Amerikaanse variétéshow 'The Tracey Ullman Show'. Na afloop van dat programma ging niet hoofdrolspeelster Ullman over de tongen, het waren de gele figuurtjes. Twee jaar later kreeg Groening groen licht om een volledig seizoen rond de familie uit Springfield te maken. En zo geschiedde: eenendertig seizoenen later zijn 'The Simpsons' nog steeds wereldwijd te zien in meer dan 100 landen. Een gigantisch succes waar ook de Vlaamse tekenaar Erwin Van Pottelberge een aandeel in heeft. "Natuurlijk ben ik daar trots op", vertelt hij. "Ik zou vals bescheiden zijn mocht ik zeggen dat het niet zo was. Het was een fantastische tijd."

