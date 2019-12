‘The Simpsons’ worden 30 - deel 1: de animatiereeks in cijfers SDE

16 december 2019

14u00 2 TV Deze week vieren we de dertigste verjaardag van de iconische animatiereeks ‘The Simpsons’. Een week lang trakteren we je op de leukste weetjes en feiten uit het universum van de gele mannetjes. Vandaag: ‘The Simpsons' in cijfers.

• Het duurt zes maanden om elke aflevering van een half uur te animeren. Daarvoor zijn twaalf tekenaars uit de Verenigde Staten en Zuid-Korea nodig.

• Eigenlijk is het niet verwonderlijk dat het zo lang duurt, want het universum van de Simpsons telt meer dan 300 nevenpersonages, zoals Comic Book Guy, Krusty the Clown en Sideshow Bob.

• De scenaristen van de reeks zijn niet zo dom. Maar liefst 21 schrijvers uit de geschiedenis van ‘The Simpsons’ hadden een diploma van Harvard University.

• Jaarlijks brengt de merchandise van ‘The Simpsons' wereldwijd zo’n 750.000.000 dollar op. Dat is gelijk aan zo'n 673.775.750 euro.

• Het grootste deel van die merchandise is in de handen van de Brit Glynne William. Die bezit maar liefst 31.000 verschillende Simpsons-memorabilia en heeft daarmee het wereldrecord in handen.

• Er zijn ondertussen al 31 seizoenen en 672 afleveringen van ‘The Simpsons’ gemaakt. Die werden bekroond met maar liefst 31 Emmy Awards.

• De aflevering met de meeste kijkcijfers uit de reeks is ‘Bart Gets an F’, die in 1990 werd uitgezonden. Maar liefst 33,6 miljoen Amerikanen keken toen naar die uitzending.

• In de begingeneriek passeert Maggie langs de scanner in de supermarkt. Op de kassa is te zien hoeveel ze waard is. In de eerste seizoenen stond daar 847,63 dollar (761,2 euro) - de som die een gezin in 1989 nodig had om een baby groot te brengen. In de laatste seizoenen is dat bedrag aangepast naar 486,52 dollar (436,9 euro).

• De stemacteurs van de belangrijkste personages hebben een behoorlijke opslag gekregen. Initieel bedroeg hun loon zo'n 30.000 dollar (26.940 euro) per aflevering, nu mogen ze rekenen op maar liefst 400.000 dollar (359.195 euro) per aflevering.

• Dat is heel wat minder dan hun personages verdienen, want Homer Simpson himself zou maar zo'n 65.000 dollar (58.369 euro) per jaar krijgen voor zijn job in de kerncentrale.