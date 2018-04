'The Simpsons' schrijven televisiegeschiedenis TDS

29 april 2018

14u59

Bron: ANP 1 TV 'The Simpsons' gaan vanavond, zondag, televisiegeschiedenis schrijven. Dan wordt op de Amerikaanse zender FOX de 636e aflevering uitgezonden. Daarmee wordt de animatieserie de langst lopende tv-show ooit, geanimeerd of niet.

Het record van de meeste afleveringen was in handen van de westernserie Gunsmoke, die van 1955 tot en met 1975 op de buis te zien was. De makers wisten 635 afleveringen te maken. Om de mijlpaal te vieren is een kort videootje gemaakt waarin te zien is dat de jongste dochter van Homer en Marge, baby Maggie, letterlijk afrekent met Gunsmoke door het hoofdpersonage dood te schieten.

Zender FOX bestelde in 2016 het 29e en 30e seizoen bij de makers van de serie rondom donutliefhebber Homer Simpson en zijn gezin. Momenteel is The Simpsons bezig met het 29e seizoen. Wanneer de geanimeerde sitcom seizoen 30 afsluit telt de serie maar liefst 669 afleveringen.

The Simpsons was voor het eerst in 1989 te zien. Inmiddels is het een icoon van de popcultuur geworden. De serie won de afgelopen 29 jaar onder meer 32 Emmy's, 34 Annie Awards en een Peabody Award. Ruim 7 miljoen Amerikanen volgen The Simpsons.