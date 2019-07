‘The Simpsons’ parodiëren Netflix-reeks ‘Stranger Things’ in volgende Halloween-aflevering MVO

15 juli 2019

TV Eerder deden ze het al met 'Game Of Thrones', nu nemen ze ook cultsensatie 'Stranger Things' onder handen. 'The Simpsons' trekken een duister Upside Down-jasje aan in de nieuwste Halloween-episode.

Zender Fox mag dan recent wel zijn overgenomen door The Walt Disney Company, de avonturen van het gezin Simpson blijven onverstoord verdergaan. De gele mannetjes zitten ondertussen al aan hun dertigste Halloween-special, die telkens de naam ‘Treehouse Of Horror’ meekrijgt. Deze keer staat alles in het thema van ‘Stranger Things’, de populaire reeks op Netflix waarvan het derde seizoen net in première in gegaan. Geparodieerd worden door ‘The Simpsons’ wordt in het wereldje gezien als een compliment, gezien de langlopende reeks alleen de draak steekt met de allergrootste dramareeksen.

Zo te zien, als we op de poster mogen verdergaan, zal de rol van hoofdpersonage Eleven vertolkt worden door Lisa Simpson.

Bovenaan de poster zien we dan weer een beeld dat erg doet denken aan ‘The Shape Of Water’, de Oscarwinnende film van Guillermo del Toro, waarin een jonge vrouw verliefd wordt op een mythisch zeewezen. Waarschijnlijk zal ook dit werk er dus aan moeten geloven, volende Halloween. De ‘Treehouse Of Horror’-specials bestaan namelijk steeds uit enkele kortverhalen.