'The Simpsons' onder vuur na hun antwoord op de Apu-kwestie: "De makers halen gewoon de schouders op"

10 april 2018

15u32 0 TV Vorig jaar verscheen er een documentaire waarin de makers van The Simpsons zwaar onder vuur kwamen te liggen, de Indiër Apu Nahasapeemapetilon zou namelijk te stereotiep zijn . De makers van The Simpsons reageerden nu op die controverse in een nieuwe aflevering. Maar ook die aflevering lokt stevige reacties uit.

Laat de naam ‘Apu’ vallen, en je kan er zeker van zijn dat iemand aanvult met de legendarische achternaam, inclusief Indisch accent. En dat is volgens stand-up comedian Hari Kondabolu nu net het probleem. Hij wordt naar eigen zeggen al 30 jaar achtervolgd door het portret dat The Simpsons schetst van de Indische man. Daarom maakte hij er een documentaire over. "Het enige grappige aan Apu is het feit dat hij Indiër is", zei de comedian toen.

De makers van The Simpsons reageren nu in een aflevering door Marge een gesprek te laten voeren met Lisa. Daarin zegt Lisa: "Iets dat tientallen jaren geleden werd bejubeld en beschouwd werd als onschuldig, wordt nu bestempeld als politiek incorrect." Een volledig verkeerde reactie vinden veel kijkers.

#TheSimpsons completely toothless response to @harikondabolu #TheProblemWithApu about the racist character Apu:



"Something that started decades ago and was applauded and inoffensive is now politically incorrect... What can you do?" pic.twitter.com/Bj7qE2FXWN Soham(@ soham_burger) link

Onder die kijkers is ook Hari Kondabolu, die destijds de documentaire maakte. "Wow, politiek incorrect?", schrijft hij. "In mijn documentaire waren The Simpsons een insteek om een groter sociaal probleem aan te kaarten. De reactie in de aflevering is niet naar mij gericht, maar naar de vooruitgang in het algemeen."

Ook comedian en tv-persoonlijkheid W. Kamau Bell vond het antwoord van de makers niet gepast. "Het kwam dan nog uit de mond van Lisa, die nog het meest liberaal en vrijdenkend is. Het zou zogezegd vroeger beter zijn, toen er nog geen gewag werd gemaakt van deze groeperingen, maar dat gebeurde alleen niet door de blanke meerderheid. Ook in de begindagen van The Simpsons waren minderheden al bezig met die raciale kwestie." De Britse journalist Williams Mullally verklaart: "De makers halen met hun reactie gewoon hun schouders op." Producent 20th Century Fox zegt dat de aflevering "Voor zichzelf spreekt".