'The Simpsons'-maker Matt Groening bevestigt cameo van Michael Jackson: "Hij was het écht"

30 augustus 2018

10u35 0 TV Matt Groening, de bedenker van 'The Simpsons', heeft zijn boekje opengedaan over de meest spraakmakende cameo die het programma ooit heeft gekend. "Je hoeft het niet meer tussen aanhalingstekens te zetten, Michael Jackson speelde écht mee in onze show."

Er heerste lang onzekerheid over de aflevering 'Stark Raving Dad', waarin Michael Jackson zou hebben meegespeeld. Groening bevestigt nu dat dat echt zo was. "Michael belde ons zélf op om te vragen of hij een keer aan het programma mee mocht werken. Ik dacht eerst dat het om een grapje ging en dat we met een imitator te maken hadden, maar een paar dagen later belde hij terug. Hij was gek op Bart, zei hij."

De verhaallijn van Jackson, die uiteindelijk een zwaarlijvige, kalende man uit een psychiatrische instelling speelde, speelde zich dan ook vlak naast Bart Simpson af. Bart is op zoek naar een verjaardagscadeautje voor zijn zusje Lisa, en hij besluit om een liedje voor haar te schrijven.

Jammer genoeg moet Groening zijn fans hier wél teleurstellen: "De gezongen stukjes werden inderdaad ingesproken door een imitator. Er was een probleem met het contract van Michael, waardoor hij niet zelf in onze show kon zingen. De man die zijn plaats innam was bloednerveus, want de King Of Pop stond op een paar meter afstand te kijken hoe hij het deed. Maar Michael moest er alleen maar om giechelen."

De gesproken stem van het personage werd wel door Jackson himself ingesproken. "Fans waren lang verward: was Michael het nu de hele tijd, maar een deel van de tijd, of helemaal niet. Wel, die vraag is nu de wereld uit," besluit Groening.