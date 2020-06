'The Simpsons' geven gekleurde personages niet langer blanke stemmen kv

27 juni 2020

De producenten van de wereldberoemde animatieserie The Simpsons hebben vrijdag aangekondigd geen blanke acteurs meer te zullen gebruiken om personages van etnische minderheden in te spreken.

"We gaan door. De Simpsons hebben geen blanke acteurs meer om de stemmen van niet-blanke personages in te spreken", zei Fox Studios in een verklaring aan persbureau AFP.

De aankondiging zal met name betrekking hebben op het personage Apu Nahasapeemapetilon, een kruidenier van Indiase afkomst die zijn stem in de Amerikaanse versie te danken heeft aan acteur Hank Azaria. Afgelopen januari heeft de blanke komiek aangekondigd dat hij, in onderlinge overeenstemming met het productiebedrijf, stopt met het vertolken van dit personage. Er was al langer kritiek op het karakter vanwege het overbrengen van racistische stereotypen.



‘The Simpsons’ debuteerde in 1989 met een blanke cast die de Simpson-familie en de gevarieerde inwoners van Springfield vertolkten. Naast de rol van Apu speelde Azaria Carl Carlson, een zwarte collega van Homer Simpson, en Lou, een zwarte politieagent. Harry Shearer, ook blank, speelde Dr. Hibbert, een zwarte dokter.