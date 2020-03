‘The Simpsons’ deden het alweer: corona-uitbraak voorspeld in 1993 MVO

14 maart 2020

16u01 0 TV Een virus dat ontstaat in Azië en zich kort daarna over de hele wereld verspreid, wie had het kunnen voorzien? Wel, de makers van ‘The Simpsons’, blijkbaar.

Mike Reiss, die als showrunner meewerkte aan de aflevering ‘Marge In Chains’, deelde dat nieuws via Twitter. “Dat hele ‘de Simpsons hebben het voorspeld’ gedoe is stom, maar de Simpsons hebben het wel degelijk voorspeld’”, schrijft hij bij een fragment uit de aflevering.

Daarin in te zien hoe de ‘Osaka Griep’ zich vanaf Azië verspreid over de VS en uiteindelijk de hele wereld. Daarna breekt er natuurlijk massahysterie uit.

The whole 'Simpsons predicted it' thing is silly, but the Simpsons predicted it.https://t.co/aUdEw2cfUZ Mike Reiss(@ MikeReissWriter) link