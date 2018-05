'The Shape of Water'-regisseur Guillermo Del Toro maakt horrorserie voor Netflix DBJ

15 mei 2018

14u46 1 TV Regisseur Guillermo Del Toro (53), onder meer bekend van het Oscarwinnende 'The Shape of Water', gaat een horrorreeks maken voor Netflix.

De serie, die de titel '10 After Midnight' krijgt, bestaat uit tien losse delen met in elke aflevering een losstaand verhaal. Dat schrijft The Hollywood Reporter.

De verhalen in de serie worden beschreven als "verfijnd en gruwelijk". Del Toro zal de serie zowel schrijven als regisseren, en wordt hierbij ondersteund door een team dat hij zelf uit zal kiezen. Wanneer de serie te zien is, is nog niet bekend.

Het is niet de eerste keer dat Del Toro een televisieserie maakt. Eerder maakte hij het horrordrama The 'Strain'. Voor Netflix was hij betrokken bij de serie 'Trollhunters', waarvan het derde en laatste seizoen vanaf 25 mei te zien is.