'The O.C.' wordt 15 jaar: waar is de cast vandaag?

06 augustus 2018

14u47 0 TV Er mag ondertussen dan wel 11 jaar gepasseerd zijn sinds de laatste aflevering werd uitgezonden, 'The O.C.', onze favoriete serie over het dramatische leven van de bourgeoisie in The Orange County, blijft een grote hit. De serie viert deze week haar 15 verjaardag, maar de cast is natuurlijk al lang verdergegaan met hun carrière. Hier zijn ze vandaag mee bezig...

Summer Roberts (Rachel Bilson)

Rachel Bilson, die de rol van Summer Roberts speelde van 2003 tot de serie afliep in 2007, deelde een foto van de cast op Instagram. "Ik kan niet geloven dat dit al 15 jaar geleden is", schrijft ze. "Ik kan ook niet geloven dat ik een rokje uit de tweedehandswinkel droeg als topje. Wat voel ik me oud."

15 year anniversary of The OC. I can’t believe it. I also can’t believe I wore a skirt I got at a thrift shop as a shirt 😳 #ifeelold #survivedtheschwartzsharkattack #welcometotheocbitch #ew 🙏🧡 Een foto die is geplaatst door null (@) op 05 aug 2018 om 20:01 CEST

Bilson (36) was na afloop van 'The O.C.' te zien in 'The Last Kiss', 'Jumper' en 'The To Do List'. Ze kreeg ook de hoofdrol in haar eigen tv-serie, 'Hart of Dixie', die liep van 2011 tot 2015. Na haar breuk met Adam Brody trouwde ze met Hayden Christensen, in 2014. Samen met hem kreeg ze haar dochter, Briar Rose. In 2017 ging het koppel uit elkaar.

Ryan Atwood (Benjamin McKenzie)

Benjamin McKenzie (39), die de hoofdrol van de dromerige Ryan Atwood vertolkte in de serie, doet het vandaag nog steeds niet slecht. Momenteel heeft hij de hoofdrol in de succesvolle D.C.-reeks 'Gotham', waarin hij een jonge versie van het 'Batman'-personage commissaris Gordon speelt. De reeks begint binnenkort al aan haar vijfde seizoen. Jammer genoeg valt dit tieneridool van weleer niet meer onder de categorie 'begeerde vrijgezel'. McKenzie is in 2016 getrouwd met zijn 'Gotham' co-ster Morena Baccarin. Samen hebben ze een dochtertje.

Uh oh...more @gothamonfox tonight. It's a good one 👊🏻 Een foto die is geplaatst door null (@mrbenmckenzie) op 10 okt 2016 om 20:20 CEST

Even princesses need a lift sometimes. Central Park is a big place for a kid. Thanks for the photo @dimarshallgreen Een foto die is geplaatst door null (@mrbenmckenzie) op 17 aug 2014 om 20:28 CEST

Marissa Cooper (Mischa Barton)

Mischa Bartons (32) personage Marissa Cooper kwam aan een brutaal einde in seizoen 3. Haar echte leven zag er na de serie helaas ook niet heel rooskleurig uit. De actrice kende een woelige periode waarin ze verslaafd raakte een alcohol en drugs. In 2009 werd ze gearresteerd voor rijden onder invloed. In 2016 was ze te zien in de Amerikaanse versie van 'Sterren Op De Dansvloer', was ze jammer genoeg al als tweede afviel. In 2017 belandde ze in het ziekenhuis met psychische problemen. Haar ex-vriend probeerde daarnaast ook een sekstape van haar te verkopen, maar dat wist Barton te voorkomen door het winnen van een rechtszaak.

Weekends are my favorite part of the week ✨✨✨✨📸@savethesociety Een foto die is geplaatst door null (@mischamazing) op 06 mei 2017 om 22:36 CEST

Seth Cohen (Adam Brody)

Adam Brody (38) kreeg een rol te pakken in de film 'Mr. and Mrs. Smith', met Brad Pitt en Angelina Jolie. Daarnaast was hij ook te zien in 'Jennifer's Body' en 'Scream 4'. Hij had van 2003 tot 2006 een relatie met zijn 'The O.C.' co-ster Rachel Bilson. In 2014 trouwde hij met de 'Gossip Girl'-actrice Leighton Meester. Ze hebben een dochtertje.

Sandy Cohen (Peter Gallagher)

Gallagher (64) kenden we als Sandy, vader des huizes en beschermengel van zijn familie. Hij was later nog te zien in 'Californication', 'Rescue Me' en 'Covert Affairs'. Hij had ook kleinere rollen in verschillende dansfilms, zolals 'Center Stage', 'Burlesque' en 'Step Up Revolution'. In totaal was hij te zien in zo'n 64 films en tv-series.

Kirsten Cohen (Kelly Rowan)

Kelly Rowan (52) speelde de hoofdrol in 'Perception' en dook ook op in afleveringen van 'SCI: Miami' en 'Flashpoint'. In 2007 verloofde ze zich met miljardair David Thompson. In 2008 kregen ze een dochter.

Julie Cooper-Nichol (Melinda Clarke)

Melinda Clarke (49) volgde haar rol als de geniepige Julie Cooper op met korte verschijningen in 'Entourage', 'The Vampire Diaries' en 'CSI'. Net als haar collega Benjamin McKenzie was ze ook te zien in 'Gotham'.

Happy comiconing! Een foto die is geplaatst door null (@therealmsclarke) op 20 jul 2013 om 00:37 CEST

Alex Kelly (Olivia Wilde)

Olivia Wilde (34) ging van de ene succesvolle serie naar de andere. Ze speelde van 2004 tot 2012 in 'House M.D.'. Daarnaast was ze te zien in films als 'Tron: Legacy', 'Cowboys & Aliens' en 'In Time'. In 2017 maakte ze haar Broadway-debuut in het theaterstuk '1984'. Vandaag is ze aan het werk als regisseur. Ze was van 2003 tot 2011 getrouwd met Tao Ruspoli. Met haar huidige partner, Jason Sudeikis, heeft ze twee kinderen.

Che (Chris Pratt)

Chris Pratt is veruit de meest succesvolle acteur die uit The O.C. is voortgevloeid. Na zijn rol in 'Parks and Recreation' vond hij zijn roeping als grote filmster in grote bluckbusters als 'Guardians of the Galaxy' en 'Jurassic World'. Hij trouwde in 2009 met actrice Anna Faris, waarmee hij in 2012 een zoontje kreeg. Vorig jaar gingen ze echter uit elkaar.