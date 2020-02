‘The Nanny’ over gastoptreden van Donald Trump in sitcom: “We moesten het script aanpassen” BDB

05 februari 2020

16u34

'The Nanny'-actrice Fran Drescher (62) kijkt in een interview terug op de gastrol van Donald Trump in de populaire sitcom uit de jaren 90. "Hij had één duidelijke eis", vertelt ze in 'Late Night with Seth Meyers'.

‘The Nanny’ was zes jaar lang, van 1993 tot 1999, een van de meest populaire komische reeksen in Amerika. Ook bij ons werd de serie rond Fran Fine, die als nanny werkte bij een rijk gezin, meermaals herhaald. Naast het specifieke stemgeluid van de nanny en de hilarische oneliners liet de reeks zich ook kenmerken door enkele opmerkelijke gastoptredens. Zo is ook huidig Amerikaans president Donald Trump in een aflevering te zien.

“In de bewuste scène moest ik volgende zin tegen Trump zeggen: ‘Oh, jullie miljonairs zijn toch ook allemaal hetzelfde’”, vertelt Fran. “Daarop kreeg Peter Marc Jacobson, mijn toenmalige echtgenoot en ook de schrijver van de reeks, een briefje van de assistent van de ondernemer. Daarop stond dit bericht te lezen: ‘Meneer Trump is geen miljonair. Hij is een biljonair en dat willen we graag veranderen in het script.’”

Briefje

Fran ging echter niet akkoord omdat ze vond dat haar personage dat woord nooit zou gebruiken. “Daarom vroegen we of we biljonair konden vervangen door ‘ziljonair’. En dat was ok voor Trump. Peter heeft dat briefje trouwens ingekaderd.”

‘The Nanny’ krijgt binnenkort een musicalversie op Broadway. Fran en Peter zijn volop bezig met de voorbereidingen. De actrice zal wel niet zelf meespelen in de voorstelling. “Dan zouden we de titel naar ‘The Granny’ moeten veranderen”, lacht ze.