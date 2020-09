‘The Kelly Clarkson Show’ binnenkort te zien in Vlaanderen JVE

24 september 2020

13u29

Bron: VIJF 0 TV ‘The Kelly Clarkson Show’, de populaire dagelijkse talkshow die wordt gepresenteerd door zangeres Kelly Clarkson (38), is vanaf het najaar te zien op zender VIJF. In de eerste aflevering ‘The Kelly Clarkson Show’, de populaire dagelijkse talkshow die wordt gepresenteerd door zangeres Kelly Clarkson (38), is vanaf het najaar te zien op zender VIJF. In de eerste aflevering doet ze al meteen haar boekje open over de scheiding met ex-man Brandon Blackstock (43).

‘The Kelly Clarkson Show’ brengt interviews met allerlei gasten uit de film-, televisie- en muziekindustrie. In de eerste aflevering komt Kelly meteen met enkele grote verrassingen: DJ Khaled en John Legend zullen te zien zijn. Daarnaast zijn er ook veel live optredens en games én geeft Kelly haar ongefilterde kijk op het leven en herkenbare problemen.

Aan het begin van de show verwelkomt Kelly Clarkson haar virtuele publiek opnieuw voor seizoen twee van ‘The Kelly Clarkson Show’. Ze steekt meteen van wal met alle grote veranderingen in haar leven sinds ze voor het laatst in de studio was. Voor het eerst doet ze ook haar boekje open over haar scheiding, die heel onverwacht kwam voor de zangeres.

The Kelly Clarkson Show, vanaf 5 oktober op VIJF.