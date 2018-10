‘The Haunting Of Hill House’ is grote hit op Netflix: “Mensen worden misselijk door ernaar te kijken” MVO

17 oktober 2018

11u30 17 TV De nieuwe horror-reeks ‘The Haunting Of Hill House’ scheert hoge toppen op Netflix. Het is volgens kijkers de eerste griezelserie in jaren die je ook écht de stuipen op het lijf jaagt.

“De personages zitten goed, het verhaal is intrigerend en vooral de absolute horror is ongeëvenaard”, zo klinkt het op sociale media. “Deze show is de 10 uur kijktijd voor de volle 100% waard. Geen cliché’s, alleen échte angst.”

Met enkele goedgeplaatste, maar niet uitgemolken jump-scares is ‘The Haunting Of Hill Hause’ geen klassieke horrorfilm, maar oprecht akelig op een manier die men nog niet vaak heeft gezien in een tv-show. “Ik ben er niet goed van”, schrijft iemand op Twitter. “Ik moest echt even een pauze nemen van deze serie. Soms is het om misselijk van te worden.”

Waar de meeste series in het genre zich focussen op de geesten, hun achtergrond en hoe ze te verslaan, wordt er hier amper uitleg gegeven over de duistere krachten in het huis. In plaats daarvan wordt het verleden van het gezin Crain uitgespit, zowel in flashbacks naar hun verleden als kinderen en fragmenten uit hun volwassen leven - waarin heel wat trauma hen is achtervolgd.

Hun jeugd in het spookachtige Hill House heeft hen getekend voor het leven, zeker omdat hun moeder op een mysterieuze manier in het huis is gestorven. Hun vader, nooit meer dezelfde na haar dood, liet het huis verzegelen. In de hoop hun demonen te verjagen keren de Crain-kinderen als volwassenen terug naar het huis, om te ontdekken dat hun kwade dromen uit hun kindertijd slechts verbeelding waren. In plaats daarvan worden ze opnieuw opgeslokt door de duivels achter de inmiddels dichtgetimmerde ramen...

Een bingewatch-ervaring die je zonder twijfel kippenvel zal bezorgen. ‘The Hounting Of Hill House’ is nu te zien op Netflix.