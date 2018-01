'The Handmaid's Tale' wordt nog duisterder MVO

Elisabeth Moss als Offred in 'The Handmaid's Tale'. TV Het tweede seizoen van 'The Handmaid's Tale' wordt nog somberder dan het eerste. Dat vertelde hoofdrolspeelster Elisabeth Moss zondag bij een presentatie van de nieuwe reeks van de dystopische serie in het Californische Pasadena.

'The Handmaid's Tale', gebaseerd op het gelijknamige boek van Margaret Atwood, vertelt het verhaal over Gillead, een toekomstige versie van de VS waarin een religieus totalitair regime alle vruchtbare vrouwen opsluit en dwingt kinderen te baren van de gezaghebbers. De serie won eerder deze maand een Golden Globe voor beste dramaserie en ging er in september vandoor met Emmy's in diezelfde en zeven andere categorieën.

"Ik zou zeker zeggen dat het duisterder is dan het vorige seizoen, als dat überhaupt mogelijk is", zei Elisabeth. Toch neemt hopeloosheid het volgens de actrice niet over in de serie. "Het wordt duidelijk dat er meer vormen van verzet zijn. Er is een verzet in de buitenwereld, maar de opstand zit ook in haar. En daar zal je veel van terugzien dit seizoen", aldus de actrice over haar personage June, die onder het regime door het leven moet gaan als Offred.

'The Handmaid's Tale' keert dit voorjaar terug. De makers van de serie kondigden bij de presentatie ook aan dat ze actrice Marisa Tomei hebben gestrikt voor een rol in het tweede seizoen.