‘The Fresh Prince of Bel-Air’ maakt comeback als dramaserie (en Will Smith werkt opnieuw mee) BDB

12 augustus 2020

17u58

Bron: The Hollywood Reporter 14 TV De populaire nineties-hit ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ maakt een comeback. De komische reeks, die de grote doorbraak betekende van Will Smith (51), komt terug als dramaserie. Volgens The Hollywood Reporter werkt de ‘Men In Black’-acteur als uitvoerend producent mee aan de reboot.

‘The Fresh Prince of Bel-Air’ vertelt het verhaal van een tiener die bij z’n tante en nonkel in de wijk Bel-Air in Los Angeles gaat wonen. Terwijl de oorspronkelijke reeks komisch was, willen de makers met de reboot een meer donkere weg inslaan. Volgens tijdschrift The Hollywood Reporter wordt het zelfs een echte dramareeks.

Will Smith, die z’n populariteit te danken heeft aan de serie, werkt aan de remake met Morgan Cooper, die vorig jaar op YouTube een fictieve trailer lanceerde van hoe ‘The Fresh Prince’ er zou kunnen uitzien als dramareeks. Toen de acteur die zag, was hij meteen enthousiast. “Een dramatische versie past perfect binnen deze tijdsgeest”, zou hij gezegd hebben. De acteur - die ook het bedrijf Westbrook Studios runt - slaat voor de realisatie van de reeks de handen in elkaar met Universal TV.

Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe reboot zal verschijnen. Zowel Netflix, HBO Max als het Amerikaanse Peacock zouden in de running zijn om het eindresultaat te streamen.

dTerwijl de originele reeks van ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ komisch was, willen de makers met de nieuwe versie een meer donkere kant opgaan.