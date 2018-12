“The Fallen Madonna With The Big Boobies” uit serie ‘Allo ‘Allo geveild voor topbedrag Tom Tates

03 december 2018

22u35

Bron: AD 6 TV Het schilderij The Fallen Madonna With The Big Boobies, dat regelmatig opdook als terugkerende grap in afleveringen van de legendarische Britse tv-komedie ‘Allo ‘Allo, is op een veiling verkocht voor bijna 17.000 euro.

Het portret - feitelijk niks anders dan een decorstuk dat zou zijn geschilderd door de fictieve ‘kunstenaar’ Van Clomp (1453-1507) - lag na het slot van de serie (1992) in een depot van de BBC en werd uiteindelijk in 2007 voor 4.500 euro verkocht aan een particuliere koper. Die wilde er om onbekende redenen vanaf en daardoor is het nu geveild met forse winst. De nieuwe eigenaar is een Fransman die wilde dat het ‘meesterwerk’ weer naar huis ging.

Het schilderij heeft feitelijk geen waarde, maar bracht toch veel op omdat het gaat om een zeldzaam en belangrijk item uit de Britse tv-geschiedenis. De serie ‘Allo ‘Allo, die zich afspeelde tijdens de Tweede Wereldoorlog in bezet Frankrijk, liep tien seizoenen en werd wereldwijd uitgezonden. The Fallen Madonna with the Big Boobies was volgens de verhaallijn een gestolen kunstwerk dat de Duitsers graag in handen kregen. De ‘gevallen vrouw met de grote voorgevel’ zou zogenaamd één van de favoriete schilderijen van Adolf Hitler zijn geweest.

In de hitserie werd flink gesleept met het schilderij van ‘onschatbare’ waarde. Zo werd het ooit uit de lijst gehaald en in het café van barkeeper René en zijn vrouw Edith verstopt in worsten. Zij wilden het ‘kostbare’ werk na de oorlog voor een astronomisch bedrag verkopen als appeltje voor de dorst voor hun oude dag. De ‘madonna’ ging ook nog op een geheim transport naar Hitler om hem om het leven te brengen. Het schilderij werd voor dat doel voorzien van een lijst met verborgen explosieven die uiteindelijk niet afgingen.

De anonieme koper van het schilderij, waarvan in tien jaar tijd meerdere versies werden gemaakt, woont in de Franse plaats Nouvion waar de serie zich afspeelde. Volgens het veilinghuis waren er ruim 25 gegadigden voor het decorstuk. Vooraf was de maximale waarde van madonna geschat op circa 10.000 euro.