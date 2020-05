‘The Big Bang Theory’ had nog plannen voor 2 extra seizoenen, maar Jim ‘Sheldon’ Parsons wilde niet meer MVO

22 mei 2020

09u52 2 TV Het scheelde niet veel of we hadden nog twee extra seizoenen van ‘The Big Bang Theory’ gehad. De makers hadden nog genoeg plannen, maar hoofdrolspeler Jim Parsons had er geen zin meer in.

‘The Big Bang Theory’ kwam tot een eind in mei 2019, na 12 seizoenen. Production designer John Shaffner onthult nu echter dat er nog méér afleveringen op de plank lagen. “Maar Jim gaf aan dat hij ermee wilde stoppen, en we besloten om niet verder te gaan zonder zijn iconische personage.” De neurotische Sheldon Cooper was dan ook de dragende kracht achter het programma, en men vreesde dat kijkers zouden afhaken zonder hem.

“Zelfs de crew en cast wisten niet dat we ermee zouden stoppen. We waren halverwege het seizoen en kwamen binnen voor een scriptlezing. Toen ging opeens het gerucht de ronde dat het ons laatste jaar was. We kregen het nieuws te horen via een persbericht, net zoals iedereen. Blijkbaar was Jim Parsons tijdens onze vakantieweek met Chuck Lorre, de baas van Warner Bros, gaan praten. Hij zei dat hij na dat jaar niet meer terug kon komen om ‘The Big Bang Theory’ in te blikken. Dat betekende het einde voor de rest van ons. Chuck had altijd gezegd dat als eender wie van de hoofdcast zou vertrekken, hij de show zou stopzetten. Zo niet, zou hij getekend hebben voor nog zeker twee jaar.”

Heel zwaar

“Ik persoonlijk kwam erachter toen ik de set op liep, en Johnny Galecki (Leonard) en Kaley Cuoco (Penny) elkaar huilend aan het knuffelen waren. De beslissing kwam heel hard aan voor sommige acteurs en ook voor de werknemers, want het was een goede job. Maar ik respecteer wat Jim gedaan heeft. Het is beter om te stoppen op je hoogtepunt. Ook voor hem was het moeilijk om te doen wat hij deed.”

“We waren uitverteld”, aldus Parsons in een eerder interview. “Het was een prachtig verhaal en ik heb dat personage gespeeld met alles wat ik had, maar er zat gewoon niets meer in dat we nog niet hadden gedaan.” Ook zijn leeftijd speelde een rol. Jim is al 47 en speelde een prille dertiger. Bovendien had de man vele andere jobaanbiedingen. Tegenwoordig is hij te zien in de nieuwe Netflix-reeks ‘Hollywood’. Samen met zijn ‘Big Bang’-collega Mayim Bailik werkt hij ook aan een Amerikaanse versie van ‘Miranda’.