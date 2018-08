'The Big Bang Theory' definitief ten einde na seizoen 12 TDS

22 augustus 2018

21u22 2 TV De fans zullen het allicht niet graag lezen, maar het komende twaalfde seizoen van ' The Big Bang Theory' wordt het laatste. Dat hebben zender CBS, waar de reeks in Amerika op wordt uitgezonden, en Warner Bros vandaag bekend gemaakt.

De komedie over vier nerdy wetenschappers behoort al jaren tot de best bekeken programma's op de Amerikaanse televisie. Vooral hoofdrolspeler Jim Parsons werd dankzij de serie een grote ster. De zeven hoofdrolspelers verdienen ieder inmiddels 900.000 dollar per aflevering, een recordbedrag.

Toch werd al een tijdje gezegd dat de reeks weldra aan z'n einde zou komen. “Het wordt hoog tijd om over een passend einde na te denken. Deze reeks heeft recht op een einde in schoonheid. Een finale waar iedereen jaren over spreekt. We hebben zoveel succesvolle seizoenen gehad", zei ook Johnny Galecki, die de rol van Leonard Hofstadter speelt en co-producer van de reeks is, recent in een interview.

Nu bevestigen zender CBS en Warner Bros het nieuws: seizoen 12 wordt definitief het laatste. "We zijn enorm dankbaar voor de jarenlange steun die de kijkers ons tijdens alle seizoenen hebben gegeven. Wij, de cast, de schrijvers en crew zijn extreem tevreden met het succes van de reeks. We zijn klaar om jullie een laatste seizoen te presenteren met een epische en creatieve finale aflevering", klinkt het.

Na 279 episodes komt er dus onherroepelijk een einde aan de populaire reeks. Hiermee is de serie de langstlopende sitcom uit de Amerikaanse televisiegeschiedenis. Het laatste seizoen gaat in september van start in Amerika, de laatste aflevering zal in mei 2019 worden uitgezonden.