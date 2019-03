‘The Band’-presentator Jim Bakkum voor derde keer papa geworden KD

03 maart 2019

13u00 0 TV ‘The Band’-presentator Jim Bakkum (31) is deze week voor de derde keer vader geworden. Zijn dochtertje kreeg de naam Molly. “Ze is zo lief”, schrijft de trotse papa op Instagram.

De Nederlandse artiest, die samen met Laura Tesoro het VTM-programma ‘The Band’ presenteerde, en zijn vrouw Bettina Holwerda mochten hun dochtertje Molly op 1 maart verwelkomen. “Dit gevoel is met geen miljoen woorden te beschrijven. Nóg een keer dit wonder ervaren. Ze is zo, zó lief. Dit meisje gaat zo veel liefde krijgen”, schreef hij op Instagram. Het koppel heeft met Lux (6) en Posy (4) al twee kinderen.

01/03/2019 • 💛 MOLLY IS GEBOREN 💛 • Dit gevoel is met geen miljoen woorden te beschrijven. Nóg een keer dit wonder ervaren. Ze is zo, zó lief. Dit meisje gaat zo veel liefde krijgen... Een foto die is geplaatst door null (@jimbakkum) op 01 mrt 2019 om 22:32 CET

Kusjes op mama’s buik 😘 We kunnen het nauwelijks geloven, maar binnenkort mogen we voor de derde keer dit wonder ervaren. Lux en Posy krijgen er een broertje of zusje bij 😍 Zo trots op ons gezin en mijn vrouw, die zich zo kranig door een ellendig zieke, hete (!!) zomer heeft heen geslagen. Kan niet wachten om ons derde kindje in mijn armen te houden. 👶🏼 Een foto die is geplaatst door null (@jimbakkum) op 10 sep 2018 om 12:11 CEST