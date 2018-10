'The Bachelor'-kandidates die voor elkaar vielen, zijn nu ook echt een koppel KD

15 oktober 2018

16u35

Bron: NextShark 1 TV Minh Thu en Truc Nhu, de twee dames die tijdens de opnames van 'The Bachelor Vietnam' op elkaar verliefd werden, zijn een koppel. Dat bevestigt de producer. "We hadden toch beloofd dat twee mensen liefde zouden vinden?", grapt hij.

Eind vorige maand zorgde de Vietnamese versie van 'The Bachelor' voor heel wat drama. Twee van de kandidates, die strijden voor het hart van een begeerlijke vrijgezel, verklaarden plots hun liefde aan elkaar. "Ik begon aan deze wedstrijd om liefde te vinden. En ik heb ze ook gevonden, maar niet bij jou", zei Minh Thu aan vrijgezel Nguyen Quoc Trung. "Het is bij iemand anders." Ze verklaarde haar liefde aan Truc Nhu, die vervolgens haar plekje in de wedstrijd afstond. Althans, voor even.

(lees verder onder de video)

De dames verlieten samen het spel, maar Truc kwam even later op haar stappen terug. "Ik heb met Nguyen gepraat en besloten om zijn roos toch te aanvaarden. Ik wil deze reis verderzetten." Nu blijkt dat Truc die terugkeer eerst met Minh besproken had. Twee afleveringen later vroeg ze alsnog de wedstrijd te mogen verlaten. "Ik heb al gevonden wat ik zocht", zei ze.

Een producer van de show heeft nu bevestigd dat de twee dames een koppel zijn. "Ze hebben de show verlaten en zijn sindsdien een stel. We hebben onze belofte gehouden dat twee mensen liefde zouden vinden", vertelt hij aan de nieuwssite Nextshark.