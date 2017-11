'Thank you, come again': dit Simpsons-personage ligt zwaar onder vuur in nieuwe docu Tine Kintaert

Bron: Washington Post, NY Times 0 Simpsons TV Met meer dan 600 afleveringen in 29 seizoenen kan je 'The Simpsons' gerust een van de populairste tv-series ooit noemen. Toch is niet iedereen overtuigd van de cartoon. In een nieuwe documentaire wordt komaf gemaakt met één specifiek personage: Apu Nahasapeemapetilon.

Laat de naam 'Apu' vallen, en je kan er zeker van zijn dat iemand aanvult met de legendarische achternaam, inclusief Indisch accent. En dat is volgens stand-up comedian Hari Kondabolu nu net het probleem. Hij wordt naar eigen zeggen al 30 jaar achtervolgd door het portret dat The Simpsons schetst van de Indische man, en heeft er nu een documentaire over gemaak: 'The Problem With Apu.'

"Het personage van Apu is eigenlijk één langgerekte grap", aldus Hari, zelf van Indiase afkomst. "En de enige punchline is dat hij Indisch is." De comedian is zelf een grote fan van de show, maar begrijpt na al die jaren nog steeds niet waarom de populaire cartoon teruggrijpt naar zo'n stereotypering. "De show heeft taboes rond politieke corruptie en homofobie doorbroken, maar Apu loopt nog steeds rond met dat vreselijke accent. En het ergste is dat hij wordt ingesproken door een blanke acteur."

In de docu probeert Hari te achterhalen hoe het personage van Apu ontstaan is, en hoe hij de representatie van Indiërs bij de Amerikanen beïnvloed heeft. Hij vraagt ook aan andere acteurs met een Indische achtergrond hoe ze Apu ervaren, en daar blijkt het antwoord duidelijk: ieder van hen wordt regelmatig geconfronteerd met de gevleugelde zin 'Thank you, come again'. "Het gebeurt zo vaak. Ik kan me niet eens meer herinneren wanneer iemand dat voor het eerst naar me riep", aldus Hari.

De film moet nog uitkomen, maar kan nu al op veel scepsis rekenen. "Álle personages in The Simpsons zijn typetjes, dat is net het punt van de show", klinkt het online. En anderen voegen daaraan toe dat ook de positieve kwaliteiten van Apu uitvergroot worden, niet enkel de negatieve. Hari beseft dat zijn docu een risico is, omdat hij letterlijk de grootste komische show op de korrel neemt. De talrijke fans van de show krijgen natuurlijk niet graag het gevoel dat ze jaren gelachen hebben met racisme. "Ik weet ook wel dat The Simpsons lacht met alle rassen en afkomsten. Maar je moet beseffen dat Apu eigenlijk een van de weinige representaties van een Indiër is op tv. We hebben gewoon niemand anders, en door Apu beginnen we ons te schamen voor onze afkomst."