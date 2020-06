‘Temptation’-Zach heeft een nieuwe vriendin: “We gaan samenwonen” MVO

19 juni 2020

19u27 2 TV Het gerucht gaat al langer de ronde, maar nu bevestigt ‘Temptation’-Zach (24) zelf dat hij een nieuwe vriendin heeft. Het gaat over ene Noemi Zadra uit Haarlem, zo maakte hij bekend in een vlog op YouTube.

“Ze is veel jonger dan ik en ze heeft Italiaanse roots”, vertelt hij. “En ik ken haar al best lang.” Wanneer hem gevraagd wordt of hij ook al een relatie met Noemi had toen hij eigenlijk nog met Simone samen was, houdt hij het op: “Nee, dat denk ik niet."

Simone en Zach gingen uit elkaar omdat hij haar bedroog tijdens de opnames van ‘Temptation Island’. Na het programma werd hij al een paar keer gespot met zijn nieuwe vlam. “We zijn van plan om samen te gaan wonen”, klinkt het.