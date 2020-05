‘Temptation’-Zach brengt rapnummer uit LOV

15 mei 2020

08u52 4 TV Ondanks zijn latere intrede op ‘Temptation Island’, is deelnemer Zach toch wel één van de opvallendste verschijningen te noemen. De realityster zet in op zijn succes, want hij richt zijn pijlen op de muziekwereld en bracht zijn eerste rapnummer uit.

“Een fuckboy ben je niet voor even, maar voor je hele leven”, sprak Zach al eens heel wijs. Samen met zijn (ex?)vriendin Simone maakte hij pas later zijn intrede door de exit van Gianni en Melissa, maar maakt daarom niet minder een indruk.

Op zijn eerste avond eindigde hij al in bed met verleidster Romee. De dag erna was dat één zwart gat, dus zette hij zijn joker in voor het kampvuur. De spanningen liepen alleen maar op, wat ongetwijfeld voor nog enkele wendingen zal zorgen.

Door de coronacrisis is het niet mogelijk om te kapitaliseren op het succes van zijn deelname, dus heeft Zach zijn zinnen gezet op een carrière als rapper. Zo bracht hij onlangs het nummer ‘Jaloers’ uit. Eén van de reacties is alvast: “Dit nummer kan gelijk in de vuilniszach”, maar oordeel vooral zelf.