‘Temptation’ Yasmine onthult verleden vol mentaal en fysiek geweld: “Ik heb littekens voor het leven” IDR

22 november 2019

09u45 0 TV Realityster Yasmine Pierards (22) - die eerder meedeed aan ‘Temptation Island’, ‘Oh my god’ en ‘Ex on the beach: Double Dutch’ - heeft in een uitgebreide post op instagram haar heftige levensverhaal vertelt.

“De voorbije jaren heb ik het niet gemakkelijk gehad”, schrijft de donkerharige schone. “Op mijn vijftiende werd ik verliefd op een grote narcist die me liet geloven dat ik niets waard was. Hij lachte me uit wanneer ik aan het huilen was over zijn fouten en hij dumpte me uiteindelijk alsof ik een stuk stront was. Ik was ongelukkig, waardoor ik uiteindelijk mezelf begon pijn te doen. Littekens voor het leven.”

Toen die relatie voorbij was, begon Yasmine te rebelleren. “School kon me gestolen worden”, gaat ze verder. “Net als mijn familie, en mijzelf. Ik werd uit drie scholen geschopt en begon in nachtclubs te werken.”

Op haar achttiende kwam ze een nieuwe man tegen. “Ik dacht dat hij de liefde van mijn leven was. Op mijn 19 ben ik met hem getrouwd.” En toen begon de ellende, schrijft ze. “Hij begon me waanzinnig hard te slaan, en dat bleef hij maandenlang doen. Ik moest gaan werken met blauwe ogen, een gebroken neus, ... Uiteindelijk leidde dat tot mijn ontslag. Er waren momenten waarop ik dacht dat ik zou sterven. Ik lag op de grond te trillen en kon amper ademen. Uiteindelijk vond ik de moed om met die persoon uit elkaar te gaan. Nadien was ik maandenlang depressief. Ik had geen geld meer omdat ik mijn job verloren was en ik was ook al mijn vrienden kwijt.”

Gered dankzij ‘Temptation Island’

Enkele maanden nadien deed Yasmine mee aan ‘Temptation Island’, wat een boost voor haar zelfvertrouwen bleek te zijn. “Ik voelde me weer goed in mijn vel, ik genoot weer van het leven en besloot om aan mijzelf te gaan werken, voor mijzelf”, schrijft ze. “Ondertussen zijn we bijna drie jaar verder en ik ben uitgegroeid tot een gelukkig iemand. Ik heb fijne mensen in mijn leven, verdien goed mijn brood, barst van het zelfvertrouwen, sta sterk en onafhankelijk in het leven, heb vrede met wat er gebeurd is, zorg ervoor dat niemand met mijn voeten rammelt en blijf gefocust op mijn doelen. Het maakt niet uit waar je momenteel mee worstelt, je moet onthouden dat het zal beteren en dat je daarna sterker dan ooit zal zijn. Geloof in het goede en wees vredevol, maar nog belangrijker: geloof in jezelf. Ieder mens is sterk, het hangt er alleen vanaf hoe dicht je het kwade laat komen.”