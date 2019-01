‘Temptation’-Yasmine doet mee aan ‘Ex On The Beach’: “Die razernij, ik schrik van mezelf” IDR

Bron: TV Familie 0 TV Yasmine (21), één van de verleidsters uit ‘Temptation Island’ en het ex-lief van Mezdi (21), is momenteel te zien in ‘Ex On The Beach’. Daar ligt ze Mezdi het vuur aan de schenen. Dat vertelt ze in TV Familie.

Jullie zijn dus écht een koppel geweest, Yasmine?

Ja, klopt. Ik denk dat Mezdi en ik ongeveer zo’n vier maanden samen waren. Maar voor mij voelde het alsof onze relatie veel langer heeft geduurd, omdat we echt iedere dag bij elkaar doorbrachten. Het voelde heel goed tussen ons.

Tijdens ‘Temptation Island’ leken jullie niet veel contact met elkaar te hebben...

Nee, da’s waar. De vonk is pas een tijdje na de opnamen overgeslagen. Mezdi was toen veel in België. En hij ging vaak uit op plaatsen waar ik kom. Zo zijn we stilletjes naar elkaar toe gegroeid.

Waarom liep het mis?

Heel simpel: Mezdi heeft mij bedrogen. Met een vriendin van mij dan nog!

Begrijpelijk dat jij zo boos was toen je in Curaçao arriveerde.

Ah ja. Ik weet dat sommige mensen het raar vinden dat ik meteen zo tekeer ging tegen hem. Maar sorry, ik had daar dus alle reden toe. Want die ­Mezdi... Die vent heeft mij meer erge dingen aangedaan. Ik ben normaal gezien helemaal niet haatdragend. Maar hij... Hij maakt mij werkelijk razend.

Hoe vind je het om nu die uitzinnige beelden van jezelf te zien?

Tja, dat is heel vreemd. Ik schrik ervan, alsof ik mezelf niet herken... Nu, tussen Mezdi en mij zal er altijd wel een haat-liefdeverhouding blijven sluimeren. Ik denk niet dat wij ooit nog normaal met elkaar kunnen omgaan. Het ene moment kan ik hem wel schieten, het andere kunnen we als vrienden in een club staan. En da’s best confronterend voor mij, want die ‘dubbele’ kant van mezelf kende ik eigenlijk nog niet. Normaal gezien sta ik happy en opgeruimd in het leven, zie je.

Dat hebben we op ‘Temptation Island’ en in ‘Oh My God’ kunnen merken.

Ja, daar was ik vrolijk. Ik denk dat je in ieder programma een andere kant van mij hebt gezien. Al hadden ze die kant uit ‘Ex on the Beach’ misschien niet moeten leren kennen. (lachje)

Heb je dan spijt dat je aan dat programma hebt meegedaan?

Mmm, welnee. Want ik heb er met Angelica (de ex van Robin en Diaz, nvdr.) nu een heel toffe vriendin bij. Maar ik heb wel spijt van de gestoorde manier waarop ik toen ben gearriveerd. Ik wilde graag rustig met Mezdi praten om onze relatie écht te kunnen afsluiten.

Maar dat is je dus niet gelukt.

En let maar op, er staan de kijkers nog enkele pittige dingen te wachten. Dingen die misschien ook beter niet waren gebeurd.

Zoals?

Euhm... Ik raak betrokken in een gevecht. Nog iets dat helemaal niet van mijn gewoonte is. Maar ik werd toen zó vreselijk razend. Het was gewoon zwart voor mijn ogen, echt. Ik wist niet meer wat ik deed en ik vloog mensen aan alsof mijn leven ervan af hing. Pffff, dat was me wat.

Zo weet iedereen meteen dat ze jou maar beter niet kwaad maken. Want dat kan dus tot gevaarlijke toestanden leiden.

Hahaha! Maar zeg, ik méén dat dus: je ziet me die dingen op televisie doen, maar in het dagelijkse leven ben echt niet agressief. Ondanks alles wat er tijdens die opnamen van ‘Ex on the ­Beach’ is gebeurd, ben ik wel blij dat ik alles wat Mezdi betreft nu een plaats heb kunnen geven.

Je haat hem niet meer?

Dat is inderdaad minder nu. Been there, done that. Voor mij is Mezdi nu een afgesloten hoofdstuk. Ik gun hem het beste, maar je zal me niet horen zeggen dat we vrienden zijn.

Tot slot: jij hebt een nieuwe, grote tattoo op je rug. Heeft die een bijzondere betekenis?

Het speelde al enkele jaren in mijn hoofd om ooit zo’n traditionele Thaise tattoo te laten zetten. En na ‘Temptation Island’ wist ik zéker. Deze tatoeage moeten me beschermen en geluk brengen. Ik ben benieuwd!