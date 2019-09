‘Temptation’-verleidster Zwanetta heeft een opvallende nieuw job SH

10u25 0 TV Ze was jarenlang professioneel danseres, maar nu stort ‘Temptation’-verleidster Zwanetta zich op een nieuwe carrière. Binnenkort kun je bij haar terecht voor lessen ‘Trampoline Fitness’.

Op 23 september geeft ‘Zwaantje’ haar eerste les in het trampolinecentrum ‘Street Jump’ in Apeldoorn. Volgens haar is jumpen dé manier om in vorm te blijven. “Tien minuten jumpen is even intensief als een half uur hardlopen”, klinkt het.

Zwanetta Meyer raakte bekend door haar opvallende deelname aan ‘Temptation Island’, waar ze heel wat mannen het hoofd op hol bracht met haar dansmoves, inclusief Mezdi. Maar Zwanetta blijkt ook een aardig mondje te kunnen zingen. Zo zong ze vorig jaar mee op het nummer ‘Diamant’ van de Nederlandse rapper Joyba.